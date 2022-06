Mogelijk 1,2 miljoen huishoudens in de knel met hoge energieprijs, maar lagere accijns en btw helpen niet echt

Dat blijkt uit een ‘stresstest’, een soort wat-als-schatting, die het Centraal Planbureau (CPB) heeft opgemaakt. In die inschatting krijgen ‘op termijn’ tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens last met hun maandelijkse kosten, dat is dus tussen de 9 en 15 procent van alle huishoudens.

De hogere energieprijzen en gestegen kosten, bijvoorbeeld ook voor boodschappen en benzine, zijn al langer een punt van zorg. In januari 2021 hadden al ongeveer 500.000 huishoudens te maken ‘met een betaalbaarheidsprobleem’, zegt het CPB. Dat heeft nu twee scenario’s gemaakt om te kijken of meer huishoudens in gevaar zijn.

Verdrievoudigen de energieprijzen

Of dat zwarte scenario waarheid wordt is natuurlijk de vraag. De energieprijs en de prijs voor vaste lasten zoals boodschappen is in die berekening nog iets hoger ingeschat, zelfs boven de prijs die het in mei van dit jaar echt was, terwijl die al hoog lag. Tegelijk was de brandstofprijs in werkelijkheid iets hoger dan in het rekenmodel.