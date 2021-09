Mona Keijzer verlaat de politiek na coronakritiek: ‘Ik wil geen splijtzwam zijn’

Dat meldt de partij zojuist in een verklaring. ‘In navolging van de gebeurtenissen dit weekend heeft Mona Keijzer het besluit genomen om haar Tweede Kamerzetel na overleg met de fractie per direct ter beschikking te stellen', schrijft het CDA in een statement. ,,Dit betekent dat Henri Bontenbal weer zal terugkeren in de Tweede Kamer”.

De fractie heeft Keijzer gevraagd haar zetel terug te geven, daaraan komt de Volendamse politica dus tegemoet.

Dat is een opsteker voor het CDA. Als Keijzer haar zetel had meegenomen dan zou de partij nog maar dertien Kamerleden tellen na het eerdere vertrek van Pieter Omtzigt.

Na maandenlang stil verzet tegen de coronakoers van haar eigen kabinet pakte Keijzer zaterdag de megafoon. In een groot kranteninterview haalde ze hard uit naar de coronapas, daarmee doorbrak ze de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ en kreeg ze al snel ontslag als staatssecretaris van Economische Zaken. Eerst was een beroep op haar gedaan om zelf afscheid te nemen, maar daar zag Keijzer geen noodzaak toe.

Ook binnen de Kamerfractie leidden haar dissidente uitspraken tot tumult. ,,We hebben er als fractie intensief over gesproken", zei partijleider Wopke Hoekstra vanochtend voor aanvang van formatieoverleg bij het Binnenhof. ,,We hebben geconcludeerd dat het niet mogelijk is voor Mona om een ander standpunt uit te dragen.” Keijzer zelf dacht wellicht wel binnen het kabinet en daarna de fractie te kunnen blijven met haar inhoudelijke kritiek, maar betrokkenen wisten al snel: dit wordt lastig.

In een statement op twitter meldt Keijzer zojuist dat ze het coronabeleid niet kan rijmen ‘met mijn verstand en mijn geweten'. ,,Het langzaam overgaan naar een situatie waarin je alleen nog maar ergens naar binnen mag met vaccinatie- of herstelbewijs (2G-systeem) is onnodig en niet proportioneel. De samenleving is niet maakbaar, covid blijft. Mensen kunnen helaas ziek worden”, schrijft Keijzer.

,,We hameren namelijk niet het virus kapot maar wel veel andere zaken die ons altijd lief geweest zijn. Op verzoek van de fractie geef ik mijn zetel op. Ik wil geen splijtzwam zijn. Ik ben er de mens niet naar en daarvoor is het christendemocratisch gedachtegoed mij te lief. Ik blijf wel CDA’er, dat bepaalt mede de mens die ik ben.”

Koers

Hoekstra - zelf ook geregeld kritisch op lockdownregels - betreurt het dat Keijzer zich niet kon vinden in de kabinetslijn. ,,Ze heeft besloten een andere koers te varen, dat vind ik jammer. Het kabinet moet met één mond spreken. Er mogen discussies zijn, zeker als iets de maatschappij raakt, zoals corona en het beleid van het kabinet. En ik heb heel veel met haar gepraat de afgelopen maanden, in volle vriendschap. We zullen uitstekend contact houden.”

Kritisch

Keijzer toonde zich vooral achter de schermen al langer fel over het coronabeleid. Daarin stond ze lang niet alleen. Ook de ministers Wopke Hoekstra (financiën), Wouter Koolmees (sociale zaken) en Eric Wiebes (economische zaken, inmiddels opgestapt) waren vaak kritisch over het behoedzame beleid.

Maar anders dan Keijzer schikten zij zich wel naar de kabinetskoers als een besluit eenmaal genomen was. Hoekstra: ,,Haar standpunt over corona is niet verrassend, we hebben steeds een heel intensieve discussie gehad. Maar zij heeft aangegeven dat ze de afgelopen maanden in toenemende mate moeite had het beleid te verdedigen.”

