Morgen erop of eronder voor zomer/wintertijd

De werkgroep van meer dan 80 parlementsleden die sinds vorig jaar de afschaffing van de zomer/wintertijd op de politieke agenda probeert te krijgen, houdt zijn hart vast: het is geen gelopen race. De werkgroep zelf wil de Europese Commissie zonder omwegen oproepen met voorstellen te komen, maar er ligt nog een tweede voorstel: voor onderzoek naar de voor- en nadelen. Dat tweede idee mag dan van een Belgische fractiegenoot komen, bij Annie Schreijer-Pierik (CDA) is de christelijke naastenliefde ver zoek als ze dit becommentarieert: ,,Waar zijn we nu mee bezig? Door Nobelprijswinnaars is dat onderzoek al lang gedaan!” De uitkomsten volgens Schreijer-Pierik? De energiewinst die men vroeger dacht te boeken is onbestaande, de nadelen staan als een huis: meer hartaanvallen, meer verkeersongelukken, gezondheidsschade bij vooral jongeren en ouderen, koeien die minder melk geven en andere dieren die van slag zijn. En, zo bedacht Schreijer er vorig jaar nog bij: Vlak niet uit wat al dat vooruit- en weer terugzetten van de wijzers met klokmechanismen doet. Om nog maar te zwijgen van haar Groene Finse collega Heidi Hautala, die ooit precies bij het verspringen van de klok een kind op de wereld zette.

Instinct

Wat er morgen uitkomt, durft de Tsjechische werkgroepvoorzitter Pavel Svoboda niet te voorspellen. Zuid-Europese Parlementsleden hebben altijd wel daglicht en kunnen zich nauwelijks voorstellen dat hun noordelijke collega’s een deel van het jaar in het donker zitten. Hun stemgedrag is ongewis.



En denk ook niet dat het Parlement één bonk intellect is: ,,Sommige collega’s denken nog dat wij de tijdzones willen afschaffen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo! Daar kunnen landen zelf over beslissen”, aldus met veel misprijzen de Finse Miapetra Kumpula. In haar land en Polen is de kogel eigenlijk al door de kerk, maar Warschau en Helsinki wachten nog even op Brussel.



De werkgroep zelf kan enig politiek instinct niet worden ontzegd: om maximale slaagkansen te houden laat ze aan Brussel over of het straks definitief de zomer- dan wel wintertijd moet worden.