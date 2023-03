Na doorzeuren oppositie debatteert Tweede Kamer voor het eerst over verkiezingsuitslag

Na protest van de voltallige oppositie in de Tweede Kamer komt er een debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is voor het eerst. De regeringspartijen wilden er aanvankelijk niet aan, maar de Kamer ging daar niet mee akkoord.

Na felle kritiek van alle oppositiepartijen ging de coalitie dinsdagavond toch overstag. Het debat vindt plaats op 4 april. Klaver wilde het debat zo snel mogelijk, maar zegt dat over twee weken ‘snel genoeg’ is. Klaver: ,,Het belangrijkste voor ons is dat het debat er komt. We moesten het afdwingen maar het is gelukt. En 4 april is een harde deadline. De coalitie heeft nu twee weken de tijd om de boel op orde te maken voor zichzelf en alles op een rijtje te zetten.”

De verkiezingen hebben een politieke aardverschuiving teweeggebracht, met een monsterzege voor de BBB en een verlies van de vier coalitiepartijen, stelden de fractievoorzitters van de oppositiepartijen stuk voor stuk nadat GroenLinks-voorman Jesse Klaver een debat aanvroeg. Maar een debat daarover is te vroeg en de Tweede Kamer is niet de plek, vinden VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het CDA wil eerst bijkomen van de ‘dreun’ van het enorme verlies.

De coalitiepartijen vinden daarnaast dat een duidingsdebat over de verkiezingen in de provincies thuishoort, en niet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit kwam ze op hoongelach te staan vanuit de oppositiebankjes.

,,De verkiezingsuitslag heeft niemand onberoerd gelaten”, zei VVD-Kamerlid Bente Becker. Maar de provincies zijn volgens haar allereerst aan zet. Ook D66 en ChristenUnie zien geen noodzaak. De inhoudelijke thema’s kunnen in commissies worden besproken, zei CU-Kamerlid Don Ceder.

‘Niet te geloven’

De oppositiepartijen vielen van hun stoel. ,,Dit is toch niet te geloven. De coalitie verliest tien zetels en de coalitie wil geen debat”, zei PVV-leider Geert Wilders. Het ziet ernaar uit dat de coalitiepartijen in de Eerste Kamer 10 van hun huidige 32 zetels verliezen. Gezien de ‘politieke aardverschuiving’ vindt ook de Partij voor de Dieren een Kamerdebat op zijn plaats.

Daar is Caroline van der Plas (BBB) het volmondig mee eens. Het feit dat de coalitie dit soort debatten keer op keer niet wil voeren, is volgens haar precies de reden waarom burgers het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Ze zei ook dat kiezers uit ontevredenheid over de politiek vaak thuisblijven, maar dat zij dit keer juist zijn gaan stemmen. De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen ligt dit jaar op 58,4 procent. In 2019 was dat 56,2 procent.

Nu de coalitie ‘ongelooflijk op zijn sodemieter heeft gehad', moet de Kamer er volgende week zeker over debatteren, stelt ook Henk Nijboer van de PvdA . SP’er Jasper van Dijk vindt het ‘laf’ dat de premier en de ministers in alle media zeggen dat ze wat moeten met de verkiezingsuitslag, maar daarover niet met de Kamer in debat willen.