Na jaar heeft Volt Gündogan-evaluatie af: 194 pagina’s zonder details over vermeend grensoverschrijdend gedrag

Verwonderlijk is dat niet: Gündogan wilde niet meewerken en ‘meerdere geïnterviewde personen’ gaven aan dat ze geen details over ‘het door hen beschreven ongewenste en/of grensoverschrijdende gedrag’ in het rapport terug wilden lezen.

Als reden daarvoor noemden zij angst voor aangifte door Gündogan. Zij deed eerder aangifte wegens smaad tegen de melders van vermeend grensoverschrijdend gedrag. Die aangiftes werden door het Openbaar Ministerie (OM) overigens geseponeerd.

Volt en Gündogan raakten in februari 2021 gebrouilleerd. Na een melding van grensoverschrijdend gedrag schorsten de partij en de fractie Gündogan als fractielid. Een onderzoeksbureau kreeg opdracht de klacht te onderzoeken, maar Gündogan weigerde aan dat onderzoek mee te werken. In plaats daarvan spande ze een kort geding aan waarin ze terugkeer eiste.

Daarin kreeg ze van de rechter in eerste instantie gelijk. In maart zette Volt haar alsnog definitief uit de fractie, nadat bleek dat er dertien meldingen waren binnengekomen. Gündogan ging als zelfstandig Kamerlid verder. In februari van dit jaar won Volt het hoger beroep: Gündogan had wél uit de fractie gezet mogen worden. Een door Gündogan aangespannen bodemprocedure loopt nog.

Grondvesten

De kwestie deed de jonge partij ‘op haar grondvesten schudden’, schrijft de evaluatiecommissie. Die kreeg in april 2022 de opdracht de kwestie te evalueren. De bevindingen zouden nog ‘voor de zomer’ worden besproken, maar het rapport is nu pas af.

Op de 194 pagina’s die openbaar zijn geworden – twee hoofdstukken zijn vanwege de privacy ‘verkort weergegeven’, schrijft het bestuur – staan geen concrete voorbeelden van het gedrag van Gündogan. Wel wordt nauwkeurig gespecificeerd hoeveel tijd de commissie kwijt was met het rapport: 2810 uur, waaronder 1360 uur voor alle interviews en 850 uur voor het schrijven van het rapport. Ook worden de leden van de werkgroep, in wisselende samenstelling zes in totaal, voorgesteld in biografietjes.

Wie niet bij naam wordt genoemd is Nilüfer Gündogan zelf. Volt schrijft één keer ‘een veelbesproken fractielid van Volt in de Tweede Kamer’ en vervolgens consequent over het ‘Ex-fractielid’ (inclusief hoofdletter) als ze Gündogan bedoelen. Waarom zij zo staat aangeduid, wordt nergens uitgelegd.

Over Gündogan blijkt wel dat er ‘positieve geluiden’ klinken als zij in 2019 actief wordt voor de partij. Ze heeft al politieke ervaring opgedaan bij D66, wat goed van pas komt bij de startende partij. Mensen roemen haar ‘zelfverzekerdheid en haar charme’. Ook wordt al genoteerd dat Gündogan ‘zeer direct’ is en ‘niet op haar mondje gevallen’. Dan nog wordt die ‘felheid’ gezien als een goede tegenhanger van ‘het wat rustigere temperament’ van andere Volters. Ze wordt, stelt de commissie, ‘als een echte aanwinst gezien’.

Coach

Toch zijn er al vóór het Volt-debuut bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 strubbelingen. Zo was Gündogan van mening dat zij in plaats van Laurens Dassen de lijsttrekker moest zijn. Nog voor de verkiezingen moet er een coach aan te pas komen om ‘de verbinding’ tussen Gündogan en lijsttrekker Dassen te verbeteren.

Volledig scherm Volt-leider Laurens Dassen. © Getty Images

Ook stelt de commissie dat Güngodan zich in een interview niet aan de vooraf besproken ‘communicatielijn’ zou hebben gehouden, zijn er ‘gefronste wenkbrauwen’ over ‘ongewenste uitlatingen’ op Twitter en kan ze ‘niet goed tegen feedback die zij als kritiek ervaart’. Dan kan ze ‘onvoorspelbaar zijn in haar gedrag en manipulatief overkomen’. De werkverhouding met fractiemedewerkers is volgens de commissie in die tijd verstoord. Gündogan doet het volgens de evaluatiecommissie af als ‘roddels’.

Onafhankelijkheid

Op ‘een lange e-mail’ na weigerde Gündogan mee te werken aan de evaluatie omdat de voorzitter van de evaluatiecommissie, Monique van der Poel, ook op de Volt-kandidatenlijst staat voor de Eerste Kamer. Dat doet Gündogan volgens haar advocaat Geert-Jan Knoops ‘ernstig twijfelen’ aan haar onafhankelijkheid.

Van der Poel is niet het enige werkgroeplid dat in aanmerking komt voor een positie binnen Volt. Denise Filippo blijkt de enige kandidaat voor het co-voorzitterschap van Volt, bevestigt een partijwoordvoerder. De partij moet volgens de eigen statuten twee voorzitters hebben: een man en een vrouw. In januari bleek echter dat er wel een mannelijke kandidaat was, maar dat er zich geen geschikte vrouwen hadden gemeld. Na een nieuwe ronde is er nu één kandidaat over: Filippo, die tot november 2022 werkzaamheden verrichtte voor de werkgroep. Daar stapte ze uit ‘in verband met andere ambities’.

Over Filippo’s kandidatuur wordt komende zaterdag op het Volt-congres echter niet gestemd. Omdat het huidige bestuur de aanbevelingen van de evaluatiecommissie moet doorvoeren, werd dat door de partij volgens de woordvoerder ‘niet zuiver’ geacht. De stemming is uitgesteld tot het najaarscongres in november.

