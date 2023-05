Na veel onvrede bij de VVD komt invulling ‘spreidingswet’ alsnog naar de Tweede Kamer

met video We vertrouwen de politici steeds minder, maar elkaar steeds meer

Het vertrouwen in de Tweede Kamer is gezonken naar het laagste niveau in ruim tien jaar. Een kwart van de 15-plussers in ons land had eind vorig jaar nog fiducie in het parlement. Vóór corona was dat 44 procent, en in de eerste maanden van de pandemie zelfs 58 procent.