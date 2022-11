Naaste medewerker over werkwijze Bergkamp: 'Zoekt eerst steun en neemt dan beslissing’

Trump doet 'grote aankondi­ging': waarschijn­lijk nieuwe poging president­schap

Donald Trump maakt vanavond zo goed als zeker bekend dat hij zich in 2024 opnieuw kandidaat stelt voor het Witte Huis. De oud-president wil de VS naar eigen zeggen ‘succesvol, veilig en groots’ maken. De vraag is hoe ‘great’ de Republikeinen hem nog vinden.

17:15