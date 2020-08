‘Nagel wilde verkiezingen 50Plus naar zijn hand zetten’

Bosch stelt dat Nagel álle gegadigden indringend heeft gevraagd hun kandidatuur in te trekken ten faveure van hem. Ze is ‘teleurgesteld’ over de gang van zaken en constateert dat, geheel tegen afspraken in, er toch een stellig stemadvies is gegeven door tien afdelingsvoorzitters en alle Kamerleden. Daardoor waren andere kandidaten kansloos.



,,Maar ik ga door bij 50Plus, want ik wil meer transparantie bewerkstelligen binnen de partij. Zo ben ik een van de mensen achter de website 50pluspodium.nl, ook een stap waar ze woedend over waren. Ze willen dat alles in hun straatje past.”