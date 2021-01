‘Nationaal programma’ voor onderwijs na corona moet achterstanden wegpoetsen

Onderwijs­in­spec­tie: Eindtoets op basis­school moet doorgaan

12:32 De eindtoets op basisscholen moet dit jaar hoe dan ook doorgaan – ondanks corona. De Onderwijsinspectie waarschuwt: gaat de toets voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door, dan weten we niet hoe erg de onderwijsachterstand van kinderen is. ,,Dan verliezen we het zicht.”