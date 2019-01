‘Nederland bekijkt toelaten Huawei bij aanleg 5G’

Huawei doet momenteel zaken met alle belangrijkste providers in Nederland: KPN, Vodafone en de nieuwe combi T-Mobile en Tele2 gebruiken allemaal apparatuur van het bedrijf. Zo zijn de complete mobiele netwerken van T-Mobile en Tele2 met Huawei-spullen gebouwd.



Eventuele beperkingen bij de bouw van 5G plaatst de telecombedrijven voor een flink dilemma. Huawei levert beduidend goedkopere netwerkapparatuur dan andere leveranciers, waaronder het Europese Ericsson en Nokia.



Het afgelopen jaar zijn Huawei en ZTE onder vuur komen te liggen. Niet zo zeer vanwege hun smartphones, maar wel om de mobiele netwerken die zij overal op de wereld aanleggen. Via die 3G en 4G netten zou de Chinese overheid via de achterdeur spionage kunnen plegen. Om die reden sloten onder meer Australië, Nieuw-Zeeland en de VS het land al uit. In Groot-Brittannië maakte British Telecom bekend de apparatuur van Huawei nu al uit een belangrijk deel van zijn 3G en 4G-netwerk te halen.

Internet of things

Nu overweegt het kabinet dus ook restricties. Komende jaren willen providers starten met de bouw van 5G, de opvolger van de huidige 4G-netwerken. Eind dit jaar of begin 2020 worden de eerste frequentiebanden geveild door ethertoezichthouder Agentschap Telecom. De belangrijkste 5G-frequenties komen pas later vrij. Dit omdat het spionagecentrum van de AIVD en MIVD in het Friese Burum er voor verplaatst moet worden. Zij gebruiken nu het radiospectrum dat tot internationale 5G-standaard is uitgeroepen.

5G is niet alleen sneller, de nieuwe generatie mobiel internet kan ook veel meer apparaten accommoderen, waarmee het internet of things mogelijk wordt. Bovendien verloopt de mobiele communicatie zonder vertraging. Daardoor kunnen zelfrijdende auto’s straks real time met elkaar communiceren en worden ongelukken veel kleiner. Ook kan een chirurg uit de VS hier op afstand een operatie verrichten.



Bij het opstellen van de criteria speelt ook de China-strategie mee die het kabinet voor de zomer presenteert, aldus een woordvoerder. Die strategie kijkt bijvoorbeeld hoe Nederland gevoelige technologie kan beschermen tegen Chinese staatsbedrijven.