Nederland buigt mee met plannen Brussel voor ouderschapsverlof

Nederland was tegenstander van de nieuwe Europese richtlijn voor partner- en ouderschapsverlof, maar gaat de regeling toch uitwerken nu de plannen vanuit Brussel definitief zijn. Dat zei minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) vanmorgen bij de inloop van de wekelijkse ministerraad. ,,We gaan netjes voldoen.’’

Het Europees Parlement heeft deze week definitief ingestemd met EU-wetgeving waarin de partner recht heeft op minimaal tien dagen kraamverlof na de bevalling van zijn of haar vrouw. Werkgevers moeten over die periode minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.



In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof al verhoogd van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon.

Ouderschapsverlof deels betaald

Er komt verder vier maanden ouderschapsverlof waarvan de ouders de helft van de tijd zelf moeten betalen. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de lidstaten. In Nederland heeft een ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar voor maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt.

Als de lidstaten ook formeel hebben ingestemd met de nieuwe regel, dan moet de EU-richtlijn binnen drie jaar worden omgezet in nationale wetgeving. Vorig jaar stemde ons land nog tegen de Europese voorstellen. De voorgestelde richtlijn werd echter gesteund door de meeste EU-landen.

Koolmees laat nu weten dat hij het doel van de nieuwe regeling onderschrijft: een betere combinatie van arbeid en zorg mogelijk maken voor mensen. ,,Het was meer een principiële discussie over Brussel hier eigenlijk over gaat of de lidstaten zelf.’’

In de nieuwe richtlijn krijgen werknemers ook recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar. Ouders krijgen formeel het recht hun werkgever te vragen om flexibele werktijden.

Nog paar jaar de tijd

Minister Koolmees benadrukte vanmorgen dat hij nog een paar jaar de tijd heeft om de regels hier aan te passen. ,,We voldoen deels al ruimschoots aan de nieuwe regels, deels nog niet. Een van de onderdelen die we aan het uitwerken zijn, is bij wie de rekening voor betaald ouderschapsverlof moet landen. Het kost geld en dat moeten we op de begroting zien te vinden.’’

Eind van dit jaar worden de eerste contouren van de nieuwe Nederlandse wetgeving zichtbaar, belooft de bewindsman op Sociale Zaken.