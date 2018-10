Nederland gaat ambassades in 51 landen versterken

Het gaat om ambassades, consuls-generaal, ambassadekantoren en kantoren die bedrijven helpen (Netherlands Business Support Offices). In 2021 zal er zoals afgesproken in het regeerakkoord structureel 40 miljoen euro extra naartoe gaan.

Nieuwe partners

Ook wordt het diplomatieke netwerk in de EU opgetuigd. Hier zijn nu nog veel kleine posten. Bovendien moet Nederland na de brexit op zoek naar nieuwe partners. ,,Het is essentieel dat we inzetten op het vormen van nieuwe coalities. We zullen daarom meer moeten investeren in de betrekkingen met andere landen", aldus Blok.