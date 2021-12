Nederland haalde na einde evacuatiemissie nog eens 573 mensen uit Afghanistan via Doha en Islamabad

Sinds het einde van de Nederlandse militaire evacuatiemissie in Kaboel zijn nog eens 573 mensen uit Afghanistan naar Nederland gekomen. Zij wisten het land te verlaten via vluchten naar Qatar of over land naar Pakistan.

Dat blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassadeurs van beide landen, Wouter Plomp (Islamabad, Pakistan) en Marjan Kamstra (Doha, Qatar) vertellen vandaag in deze krant over hun rol in de evacuaties, die nog altijd –mondjesmaat – worden uitgevoerd.

Via de zogeheten Doha-route kwamen de meeste evacués naar ons land: 352. Via Islamabad waren dat er 221. Het gaat zowel om mensen met een Nederlands paspoort of verblijfsvergunning (228), tolken of andere betrokkenen bij een militaire of politiemissies (218) als Afghanen die bijvoorbeeld voor Nederlandse hulpprojecten hebben gewerkt (127). De cijfers zijn inclusief gezinsleden.

Achterblijvers

Kort nadat de taliban op 15 augustus de macht grepen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel evacueerde Nederland met een militaire operatie in een week tijd zo’n 2500 mensen uit het land. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt, kon mee met de defensietoestellen.

Onder de achterblijvers zijn Nederlanders die op familiebezoek waren, maar ook een grote groep Afghaanse ‘helpers’ die onder druk van de Tweede Kamer op de evacuatielijst staan. Het kabinet zei in oktober zich ‘in te spannen’ om nog zo’n 2100 mensen uit Afghanistan te halen.

Tazkera

Dat gaat niet gemakkelijk: vaak is een paspoort vereist om een plek op een chartervlucht te bemachtigen en veel Afghanen hebben alleen een tazkera, een Afghaans ID-bewijs. In Kaboel is het inmiddels weer mogelijk om paspoorten aan te vragen, maar dat is niet ongevaarlijk: de lange rijen die bij de kantoren staan, zijn een doelwit voor terroristen; op 23 december werd er nog een zelfmoordaanslag gepleegd.

De ambassadeurs hebben daarbij te maken met diplomatieke hordes. Zo vreest Pakistan een vluchtelingenstroom uit Afghanistan, waardoor het land uiteindelijk de grens sloot – ook voor Nederlandse evacués. Nederland heeft in de aanloop naar het WK voetbal kritiek op de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar, maar moet tegelijkertijd de regering van het land te vriend houden. Hun hulp is nodig om mensen van de Nederlandse lijst te evacueren.