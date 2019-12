Nederland heeft tienduizenden hectares extra natuur nodig

UPDATE EU-lei­ders akkoord over klimaatneu­tra­li­teit in 2050

3:15 De EU-landen hebben een akkoord bereikt over klimaatneutraliteit in 2050. Alleen Polen heeft meer tijd nodig om zich bij die belofte te kunnen aansluiten en krijgt daarvoor tot juni 2020 de ruimte, bleek na afloop van ruim negen uur vergaderen in Brussel. Premier Mark Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat Polen dit ook zal doen. ,,Het is mooi dat het gelukt is’’, aldus Rutte.