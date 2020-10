‘Nederland heeft waardering voor Rutte als premier’

In maart dit jaar was 45 procent over het optreden van Rutte te spreken. Toen scoorde hij ook al als beste van de politieke leiders. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de waardering gestegen dankzij zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Volgens het onderzoek zijn de kernwoorden stabiliteit, rust, standvastig, verbindend en economische welvaart van toepassing op de premier, die deze functie op 14 oktober tien jaar vervult.