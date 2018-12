Nederland lobbyt in Marrakesh voor ‘inlegvel’ bij migratiepact

Lobbyen

Harbers heeft nog tot de vergadering in New York om te lobbyen. Dat doet hij onder meer in Marrakesh, via 1-op-1 overlegjes met collega’s uit andere landen. ,,We hopen op een gezamenlijke tekst”, zegt de staatssecretaris. ,,In principe richten we ons op Europese landen, maar ook andere landen zijn welkom.” Harbers heeft qua aantal geen doelstelling in zijn hoofd. ,,Het gaat er om te beginnen om dat we als Nederland onze positie goed duidelijk willen maken. Maar we hopen er natuurlijk op dat zoveel mogelijk landen zich aansluiten.”



Harbers heeft op de eerste dag in Marrakesh ‘niks gemerkt’ van kritische geluiden op het Nederlandse ‘ja maar-inlegvel’. Dat terwijl er in de Marokkaanse stad door onder anderen topdiplomate Louise Arbour en de Duitse bondskanselier Angela Merkel fel werd uitgehaald naar tegenstanders van het pact. ,,Eigenlijk wijkt ons betoog ook niet af van bijvoorbeeld Duitsland. Wij vinden ook dat je het migratievraagstuk internationaal moet aanpakken. En Duitsland vindt ook dat illegale migratie moet worden gestopt.”



De toon over migratie is op de VN-conferentie - in tegenstelling tot wat sommige tegenstanders beweren - niet alleen maar zalvend en positief, stelt de staatssecretaris vast. ,,Er worden genoeg kritische noten gekraakt. Ik hoor nu ook Afrikaanse landen praten over de onwenselijkheid van mensensmokkel, dat dat echt gestopt moet worden. Vroeger maakten alleen Europese landen zich daar echt druk over. Dus dat is positief.”