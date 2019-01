Nederland maant China tot ‘eerlijk en onpartijdig proces’ tegen Huawei-topvrouw

Het kabinet mengt zich in het diplomatieke conflict rond Meng Wanzhou, de financieel directeur van het Chinese telecomconcern Huawei. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring te geloven in een eerlijke, onpartijdige en transparante juridische procedure in Canada, waar de topvrouw op verzoek van de Verenigde Staten werd opgepakt. Ook haalt Nederland fel uit naar China. De steunbetuiging volgt op een verzoek van Canada.

Justitie in Canada heeft Wantzou, dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, begin december opgepakt in Vancouver op verzoek van de VS. Die verdenkt haar van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Ze zou SkyCom, een vermeend dochterbedrijf van Huawei, hebben aangezet te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo van de VS tegen Iran, en misleidde ze Amerikaanse banken.



Wanzhou is inmiddels op borgtocht (10 miljoen dollar) vrij, en wacht op een definitief besluit over de uitlevering.

Arrestatie Canadezen

De Chinese autoriteiten arresteerden daarna twee hooggeplaatste Canadezen, oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor. Volgens China op verdenking van activiteiten die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, maar critici beweren dat het om een vergeldingsactie gaat. Waarnemers vreesden al voor represailles van Peking.



In de verklaring uit de Nederlandse regering dan ook fikse kritiek op China. ‘Nederland gelooft dat de wet fundamenteel is voor elke maatschappij die in vrede en veiligheid wil leven en is daarom bezorgd over het motief van de arrestatie van Kovrig en Spavor in China. Ook zij zouden een eerlijk, onpartijdig en transparant proces moeten krijgen.’

Verzoek

Nederland had zich vooralsnog niet uitgesproken over het conflict, maar doet dat nu op verzoek van Canada alsnog. ,,Nederland en Canada zijn goed bevriend, en Nederland steunt de Canadese inzet op dit dossier’’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Canada heeft ook de VS en diverse Europese landen als het VK, Frankrijk, Duitsland, Australië en Estland, verzocht steun uit te spreken over de huidige rechtsgang. Ook die landen geven volgens volgens het ministerie gehoor aan de oproep, of hebben dat al eerder gedaan.