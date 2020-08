‘Nederland moet beademingsapparaten kopen die VS niet afnemen’

Bij NPO Radio 1 zei hij dat dit kansen biedt voor Nederland. ,,Koop die apparaten nu van Philips op. Dat is ook nog een Nederlands bedrijf dus je investeert ook in onze economie. Ik vind dat je overcapaciteit moet creëren in ons land, dan kan je ze altijd nog doorverkopen aan andere Europese landen of weggeven aan ontwikkelingslanden die het nodig hebben. Maar nu handelen, is dan ook mijn advies aan het kabinet”, zei Klaver.

De Amerikanen bestelden in april 43.000 beademingsapparaten bij Philips in verband met het oplaaiende coronavirus. Door de toevloed aan coronapatiënten, die vaak ademhalingsproblemen hebben, liepen landen tegen een tekort aan. Philips schroefde de productie flink op door de grote Amerikaanse order. Maar de VS willen er maar 12.300 en laten de rest van het contract vervallen, werd vandaag bekend.

647 miljoen

Met de oorspronkelijke deal was in totaal bijna 647 miljoen dollar gemoeid, omgerekend bijna 544 miljoen euro. ,,De vermindering in de levering van beademingsapparaten gaat uiteraard van invloed zijn op de financiële prestaties van Philips”, schrijft topman Frans van Houten in een toelichting. Hij reageerde teleurgesteld op het wat hij een ‘ongebruikelijk’ besluit noemt van de Amerikaanse regering.

Philips had juist de productie in het land enorm opgeschroefd. ,,We hebben een verviervoudiging van de productie van beademingsapparaten gerealiseerd met flinke investeringen”, aldus Van Houten. Honderden extra mensen waren aangenomen, die volgens Philips de klok rond hebben gewerkt. De order werd in april aangekondigd.

Een woordvoerder van Philips zei in een nadere toelichting dat er geen formele reden voor de opzegging van het contract bekend is gemaakt door de Amerikaanse overheid. Mogelijk heeft de overheid in de VS inmiddels genoeg beademingsapparaten en is de rest van de bestelling bij Philips niet meer nodig. Het bedrijf is nog in gesprek met de Amerikaanse overheid over verdere afhandeling van de zaak, waarbij gevraagd kan gaan worden om vergoeding van bepaalde kosten, aldus de zegsman.

Oude oorlogswet

Over de beademingsapparaten was in het voorjaar veel te doen. President Donald Trump haalde een oude oorlogswet van stal om de productie te versnellen. Hij wilde daarmee onder meer toeleveranciers dwingen om voldoende materiaal aan te leveren.

