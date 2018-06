Nederland op vingers getikt om cadeau gekregen appartement Alexander Pechtold

De Tweede Kamer moet strenger toezien op de integriteit van Kamerleden. Dat stelt de Raad van Europa in een rapport. De Raad vindt dat het geschenkenregister van Kamerleden strenger moet. Als voorbeeld noemt het D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold die in het nieuws kwam omdat hij een schenking van een appartement door een goede vriend niet in het register had laten opnemen.

Volgens de Raad had dat wel gemoeten, omdat nergens in de regels staat dat privéschenkingen níet hoeven worden gemeld. Pechtold wordt al een half jaar achtervolgd door de kwestie. Het gaat om een appartement ter waarde van 135 duizend euro dat hij kreeg van een bejaarde Canadese diplomaat met wie hij al bevriend was voordat hij politiek actief werd.

PVV-leider Geert Wilders eiste destijds een onderzoek naar de forse gift door de leiding van de Tweede Kamer, maar dat verzoek wees Kamervoorzitter Kadija Arib af. Pechtold vindt dat geschenken van vrienden en familie niet hoeven te worden gemeld, omdat het niets met zijn werk te maken heeft.

In het geschenkenregister van de Tweede Kamer geven Kamerleden op wat zij aan relatiegeschenken ontvangen die meer waard zijn dan 50 euro. Het gaat meestal om dingen die ze krijgen als ze op werkbezoek gaan, zoals flessen drank of boeken. Ook krijgen Kamerleden regelmatig kaartjes voor sportwedstrijden of concerten. Verjaardagskadootjes of erfenissen staan niet in het register.

Bos bloemen

Maar sinds Pechtold in het nieuws kwam met zijn appartement, lijken sommige Kamerleden wel geschrokken. Zo liet D66-Kamerlied Monica den Boer opnemen dat ze op Valentijnsdag een bos bloemen kreeg van een anonieme schenker.

Volgens de Raad van Europa moeten er duidelijker regels komen over wat er wel en wat er niet in het register moet komen te staan. Ook wil de raad dat wettelijk wordt vastgelegd dat parlementariërs niet tegelijkertijd rechter mogen zijn. Wel is de raad tevreden dat er nu strengere regels komen over lobbyisten. Zo mogen zij sinds dit voorjaar niet meer vrij door het hele Kamergebouw lopen. Al zouden die regels van de Raad wel nog verder mogen gaan. Zo zou een register waarin Kamerleden aangeven met welke lobbyisten van bedrijven en maatschappelijke organisaties zij allemaal praten meer transparantie geven.