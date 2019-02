'Nederland, pas op met gas uit Rusland'

Zijn naam is niet op de Kameragenda te lezen, zijn titel wel. Het debat dat vanavond in de Tweede Kamer wordt gehouden, heeft als onderwerp 'de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten'. ,,Oh really?'', reageert Pete Hoekstra verrast.



Het kabinet heeft besloten de gaswinning in Groningen - Hoekstra's geboorteprovincie - te stoppen. Hoekstra begrijpt dat. ,,Aardbevingen zijn niet fijn.'' Om te voorkomen dat we straks in de kou zitten, moet ons land gas importeren. Uit Rusland. De aanleg van de Nord Stream 2 moet dat in de toekomst nog makkelijker maken.



In december waarschuwde Hoekstra al: doe het niet. Geef de Russen niet de controle over jullie gas. En hij voegde er een dreigement aan toe: doen jullie dat wel, dan volgen er mogelijk sancties tegen Nederlandse bedrijven.

,,Ik hoorde vorige week dat Nederland dit jaar voor het eerst sinds lange tijd netto-importeur van gas is, terwijl het altijd netto-exporteur is geweest. Door de Nord Stream 2 wordt Europa afhankelijk van Russisch gas. We hebben in het verleden gezien dat Rusland die macht gebruikt om politieke en economische besluiten te beïnvloeden. Bovendien gaat de pijpleiding ten koste van de gasleidingen die nu via Oekraïne Europa bereiken. Ze gaan met Nord Stream 2 letterlijk en figuurlijk om Oekraïne heen en zullen het land in de toekomst mogelijk afsluiten. Ik vind dat twee grote bedreigingen. Willen jullie Rusland écht belonen voor zijn activiteiten in Oekraïne, Georgië en Syrië? Nederland zit in het centrum van de Russische activiteiten. Niet alleen de vliegramp met MH17, maar ook de hackpoging bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag en mogelijke bemoeienis bij de verkiezingen. De Nederlanders hebben alles gezien. Nederland weet als geen ander waar Rusland toe in staat is.''