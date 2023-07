Nederlanders over hun selfie met Rutte: ‘Straks krijgen we een of andere stuntelaar, dat wil je ook niet’

‘Hai! Natuurlijk! Leuk joh!’ Zo moet het een keer of tigduizend gegaan zijn, de afgelopen dertien jaar, als Mark Rutte de vraag kreeg of hij toevallig, heel misschien, tijd wilde maken voor een fotootje. Rond het Binnenhof, op werkbezoek, in campagnetijd (dan natuurlijk vooral): waar de premier kwam, werden de mobieltjes op selfiestand gezet, de tanden blootgelachen. Wie heeft er eigenlijk géén selfie met Mark Rutte, ben je bijna geneigd te denken.

Stijn van Kervinck (27) in elk geval wel. In 2016 wandelde de Zeeuw in de buurt van het Binnenhof toen hij achter zich hoorde: ‘Daar loopt-ie!’ ,,Stond Rutte daar te wachten op een passerende tram. Dus ik stapte zo snel als ik kon op hem af en vroeg of ik een selfie mocht maken. ‘Prima, zei hij, maar laten we het niet hier op de trambaan doen, anders overleven we het niet.’”

Volledig scherm Mark Rutte met Domburger Stijn van Kervinck. © Privéfoto

‘Bepaalde charme’

Iets verderop werd de foto alsnog gemaakt. ,,Voor hij weer verder liep, vroeg Rutte nog waar ik vandaan kwam. Vond ik toch bijzonder. Hij heeft hartstikke veel aan zijn hoofd en dan toch dat stukje interesse. Heel attent.”

Jessica ten Bosch (46) had in 2019 als lid van het christelijke koor Connection ‘de bijzondere eer’ om te mogen optreden op de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in haar thuisstad Den Haag. ,,Rutte was er ook, net als heel veel andere hoogwaardigheidsbekleders. De selfie hebben we na afloop gemaakt. Het ging allemaal heel snel. Iemand pakte de telefoon, vroeg hem of hij op de foto wilde, zo gezegd zo gedaan. Het was voor ons als koor natuurlijk een heel leuk moment.”

Rutte had ‘een bepaalde charme’, zag Ten Bosch tijdens de Prinsjesdagviering. ,,En die heeft hij heel lang gehouden, ook toen hij politiek steeds meer moeilijkheden kreeg. Op het laatst was het wel een beetje voorbij met hem, dat zijn volgens mij heel veel Nederlanders met mij eens. Daarom is het ook goed dat hij deze beslissing genomen heeft.”

Volledig scherm Mark Rutte op de foto met de leden van het Haagse koor Connection. Vooraan in het midden Jessica ten Bosch. © Koor Connection

‘Ik schrok best even’

Lars Westra (16) mocht de premier een paar jaar geleden namens ProDemos, een organisatie die zich inzet voor de rechtsstaat en democratie, zelfs uitgebreid interviewen. ,,Dat was tijdens de vorige verkiezingscampagne. Het was een heel lang gesprek, Rutte nam zoveel tijd voor ons. De manier waarop hij met ons praatte was echt leuk. Hij was oprecht geïnteresseerd, ik vond hem heel aardig.”

Voor de jonge Westra is Rutte de enige minister-president die hij ooit bewust meemaakte. ,,Klopt, daarom schrok ik vanochtend best even toen ik het hoorde. De VVD is niet mijn partij. Dat Rutte het kabinet liet vallen omdat hij gezinshereniging voor vluchtelingen wil beperken, daar schrok ik van. Qua aanpak van het klimaatprobleem had hij ook meer moeten doen. Maar als persoon vond ik hem een heel goede premier. Hij probeerde altijd iedereen met elkaar te verbinden en boven de partijen te staan.”

Volledig scherm Mark Rutte op de foto na zijn interview met jongeren voor ProDemos. Achteraan staat Lars Westra.

Een of andere stuntelaar

Tot een soortgelijk oordeel komt koorlid Ten Bosch. De VVD is niet haar partij, maar... ,,Als persoon heeft Rutte het gewoon goed gedaan. Hij is heel intelligent, kan goed met mensen omgaan. Ook internationaal vond ik hem een goede vertegenwoordiger. Hij werd wereldwijd gerespecteerd, dat gaf toch wel een soort trots. Ik denk dat veel Nederlanders dat hadden. Wat dat betreft houd ik mijn hart nu wel vast. Ik kan me echt geen voorstelling maken van wie die rol zou moeten overnemen. Straks krijgen we een of andere stuntelaar, dat wil je ook niet.”

Van Kervinck, zelf gemeenteraadslid in Veere voor Hart voor Veere, zegt respect te hebben voor het premierschap van Rutte. ,,Al werd ik de laatste tijd wel steeds minder fan van hem, hij was gewoon over zijn houdbaarheid heen. Wat ik van hem zal onthouden, is de avond in Vlissingen waarop hij moest komen uitleggen waarom Zeeland geen marinierskazerne zou krijgen. Daar was ik bij. Voor Zeeland was het geen mooi besluit, mensen waren boos. Maar Rutte had wel het lef om te komen. En hij bleef overeind op zijn kenmerkende manier: hij was joviaal, benaderde iedereen fatsoenlijk.”

Volledig scherm Mark Rutte met Edwin Veloo bij de Veteranendag in Den Haag. © Edwin Veloo

Volledig scherm Paul Dons kwam de premier tegen tijdens een dagje Den Haag. ‘Gewoon Mark Rutte met een bakje koffie lopend naar het Binnenhof. En nog tijd voor een selfie.’ © Paul Dons

Volledig scherm Ook Sinterklaas werd door Rutte niet overgeslagen. Hier poseren de twee in het Haagse restaurant Bistrot Deux La Place, waar de premier ook vaak met (internationale) politici ging eten. © Frank Wubben wub61@hotmail.com