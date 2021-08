‘Nederlandse anti-dopingstructuur schiet tekort’

Vissen met Jan Farid Azarkan over Denk: ‘We hebben veel minder gedoe, we hebben ook niet die dubbele petten’

21 augustus In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Voor deze laatste aflevering spreekt hij Denk-Kamerlid Farid Azarkan over het stormachtige jaar voor zijn partij, zijn drive en de cultuur op het Binnenhof: ,,Er wordt met twee maten gemeten.’’