Nederlandse diplomaat op het matje in Ankara om erkenning genocide

Tweede Kamer voor gewapende bewakers tegen piraten

7:26 Na jaren parlementair getouwtrek is de weg vrij voor gewapende beveiligers op schepen die in piraterijgebieden varen. Een wetsvoorstel van VVD en CDA dat dit regelt heeft na een aanpassing de steun van een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer. Regeringspartij ChristenUnie regelt in een wetswijziging cameratoezicht aan boord.