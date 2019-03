Nederlandse diplomaten Iran uitgezet

In juni 2018 zette Nederland twee Iraanse diplomaten uit. Later bleek dat de inlichtingendienst AIVD sterke aanwijzingen had dat Iran betrokken was bij twee liquidaties in ons land op Nederlanders van Iraanse komaf.



Op 8 november 2017 werd in Den Haag de leider van de Iraanse verzetsbeweging ASMLA Ahmad Mola Nissi doodgeschoten. In 2015 werd elektromonteur Ali Motamed gedood in Almere. Hij bleek na een onthulling van Het Parool in werkelijkheid Mohammad Reza Kolaji Samadi te zijn. Volgens de Iraanse autoriteiten was hij in 1981 betrokken bij een aanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran.



Nadat duidelijk werd dat Nederlandse diplomaten zouden worden uitgezet, heeft Blok de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. Blok schrijft dat de ambassadeur gezegd is dat de uitzetting ‘niet acceptabel is en negatief is voor de ontwikkeling van de bilaterale relatie’. Toch werden de diplomaten gisteren uitgezet.



,,De twee medewerkers zijn vandaag teruggekeerd naar Nederland. Voor henzelf, hun gezin en het team dat ze achterlaten is zo‘n plotseling vertrek ingrijpend. Ze worden goed opgevangen", aldus onze minister van Buitenlandse Zaken.