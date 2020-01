Nederlandse hypotheekrente flink hoger dan in Duitsland en België

De hypotheekrente ligt in Nederland een stuk hoger dan in onze buurlanden. Wie hier in 2019 een hypotheek afsloot en de rente vijf tot tien jaar vastzette, betaalde gemiddeld 0,8 procentpunt meer dan in Duitsland. In België waren huizenbezitters 0,6 procentpunt goedkoper uit.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het kabinet heeft verricht op verzoek van de PVV. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën wordt het verschil in tarieven vooral veroorzaakt doordat Nederlanders hun woning vaak voor een veel groter deel financieren met geleend geld. Ook sluiten Nederlanders veel vaker een aflossingsvrije of beleggingshypotheek af. Banken lopen daardoor meer risico en brengen een hogere opslag in rekening.

In België in Duitsland leggen huizenbezitters vaak meer eigen geld in. Het is in die landen gebruikelijk dat eigenaren minimaal 20 procent van de woning financieren uit spaargeld. Waar in Nederland meer dan één op de twee hypotheken aflossingsvrij of een beleggingshypotheek is, komen die varianten bij onze buurlanden amper voor.

Banken zijn huiveriger geworden

Tot tien jaar geleden lagen de hypotheekrentetarieven in Nederland, Duitsland en België nog op hetzelfde niveau. Door het uitbreken van de financiële crisis zijn banken wereldwijd echter huiveriger geworden met het uitlenen van geld en schoten vooral in Nederland de risico-opslagen op de hypotheekrente omhoog.

Het gat met Duitsland en België is sinds 2013 wel kleiner geworden, onder meer doordat het vorige kabinet de hypotheekrenteaftrek verlaagde en de regels voor maximale financiering aanscherpte. Desondanks zijn Nederlanders op dit moment nog altijd duurder uit ten opzichte van Duitsers en Belgen.

Nederland kent hoge hypotheekschuld

In Nederland woont circa 70 procent van de bevolking in een koopwoning, dat is vergelijkbaar met de meeste West-Europese landen. In Duitsland ligt het percentage huizenbezitters echter lager (de helft van de bevolking huurt), terwijl in België juist meer mensen een koophuis bezitten.

Het grootste verschil met onze buurlanden zit hem echter in de totale hypotheekschuld. In Nederland bedraagt de totale schuld maar liefst 94,3 procent van het bruto binnenlands product. Ter vergelijking: in België bedraagt dit percentage 58,8 procent en in Duitsland slechts 37,5 procent. In die landen wonen dan ook veel meer mensen zonder hypotheek (respectievelijk 30 en 25 procent), terwijl in Nederland slechts 8,7 procent van de woningbezitters het huis ‘vrij’ heeft.

Een van de oorzaken van de hoge financiering van huizen met geleend geld is de jonge leeftijd waarop Nederlanders een huis kopen. Zij zijn gemiddeld 33 jaar oud, terwijl in België (38 jaar) en Duitsland (42 jaar) mensen pas op latere leeftijd voor het eerst een woning kopen.