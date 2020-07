Negatief reisadvies voor Antwerpen

Code oranje wil zeggen dat mensen die in het betreffende gebied zitten het advies krijgen om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren en eenmaal thuis twee weken quarantaine te gaan. Dat hoeft niet op stel en sprong. Wie al in de provincie Antwerpen zit en toch al van plan was binnen nu en een paar dagen terug te komen, kan zijn reis afmaken. Maar wie een langer verblijf in Antwerpen gepland had of er nog heen wil, wordt dringend geadviseerd zijn plannen om te gooien. Reisadviezen zijn niet bindend, u krijgt geen boete als u zich er niets van aantrekt. Maar u loopt wel het risico dat u vast komt te zitten wanneer de situatie nog verder verslechtert en net als eerder dit jaar de grenzen dichtgaan. Ook keren verzekeraars doorgaans niets uit wanneer u iets overkomt en in oranje gebied zit.