Niemand kan selectief shoppen in de wet, ook Halsema niet

Afgelopen juni stemde de Eerste Kamer in met een verbod op gezichtsbedekkende kleding, ook wel het boerkaverbod. Het kabinet moet nog bepalen wanneer het verbod ingaat, maar burgemeester Halsema van Amsterdam gooide alvast de knuppel in het hoederhok: zij is niet van plan het verbod te gaan handhaven. Gemeten naar de omvang van het probleem vind ze de wet ‘erg groot en zwaar’.



Over het verbod is jaren gediscussieerd. Nadat het kabinet Rutte-1 een algemeen boerkaverbod wilde, werd dat later afgezwakt. Iedere Nederlander is vrij zich te kleden zoals hij wil, daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Maar er komt wel een verbod voor alle gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Daar mag iemand worden gevraagd zijn of haar masker, integraalhelm of sluier af te doen, omdat het belangrijk is dat iedereen elkaar in het gezicht kan kijken. Dat draagt bij aan de sociale veiligheid. Voor- en tegenargumenten zijn uitvoerig gewisseld en uiteindelijk heeft het parlement bij meerderheid een beslissing genomen. Zo gaat dat in een democratie. Met de ene wet ben je het meer eens dan met de ander, maar je kunt niet zelf bepalen welke wet je naleeft en welke niet. Burgemeester Halsema gaat daarom een grens over. Dat kan niet, zeker niet voor de persoon die verantwoordelijk is voor de openbare orde in onze hoofdstad. Zeg maar: het naleven van de wet.



Het is niet voor het eerst dat burgemeesters ongehoorzaam zijn. Hetzelfde gebeurde bij het geven van onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar daar ging het om burgemeesters die geconfronteerd werden met falend rijksbeleid om illegalen uit te zetten. Zij zaten met het probleem in hun straten en zochten een oplossing. In het geval van het boerkaverbod gaat het om een ander principe. GroenLinks vond het boerkaverbod altijd ‘symboolwetgeving’, maar heeft dat pleit verloren in het parlement. Dan kun je als burgemeester die boven de partijen hoort te staan niet via een omweg alsnog proberen je partijstandpunt door te drukken.