Niemand schiet écht iets op met akkoord eigen risico

Het lijkt erop dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich de kritiek hebben aangetrokken dat ze al zo lang aan het onderhandelen zijn over een nieuw kabinet. Vooruitlopend op het regeerakkoord dat over anderhalve week klaar zou moeten kunnen zijn, maakten ze onverwacht alvast hun eerste besluit bekend: het verplichte eigen risico in de zorg zal in 2018 niet stijgen naar 400 euro, maar gelijk blijven op 385. Om dat te kunnen betalen, gaat de zorgpremie voor iedereen wel met zo’n 10 euro extra per jaar omhoog.

Dat het eigen risico volgend jaar omhoog zou zijn gegaan, was vooral pijnlijk omdat het merendeel van de partijen in de verkiezingscampagne beloofde dat het omlaag zou gaan of zelfs helemaal zou worden afgeschaft. Een iets te gemakkelijke belofte, zo blijkt nu.

En vooral een dure. Om alleen al te voorkomen dat het eigen risico met 15 euro stijgt, moet zo’n 150 miljoen euro worden opgehoest. Geld dat de aanstaande regeringspartijen ophalen door de zorgpremie met een tientje te verhogen. Oppositiepartijen noemen dat een ‘sigaar uit eigen doos’, maar vertellen er niet bij dat zij hun plannen hadden willen bekostigen door hogere belastingen.