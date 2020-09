Niet elke zorgmedewerker krijgt coronabonus voor Kerstmis

Dat zeggen ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische zorg) vanmiddag in een toelichting op de Prinsjesdagstukken.

Opmerkelijk, want premier Rutte deed half augustus nog een toezegging aan de Kamer: ,,We proberen het echt vóór kerst op de salarisstroken te hebben van de mensen die het betreft.” Hij maakte daar 800.000 medewerkers in de zorg blij mee.

Met name minister De Jonge (Volksgezondheid) was er alles aan gelegen om de bonus voor de feestdagen over te maken. Nu moet hij echter toegeven: ,,Dat zal in de meeste gevallen lukken, in een aantal wellicht ook niet.” Collega-minister Van Ark zegt inmiddels dat het om ‘een inspanningsverplichting gaat, niet om een garantie’.

Geen onwil

Van Ark benadrukt dat het ‘geen onwil’ is. ,,We zijn afhankelijk van hoe snel de bonussen voor mensen worden aangevraagd door zorginstellingen’’, zegt ze. ,,Daarna pas kunnen we de uitbetalingen verwerken. Het zou fantastisch zijn als dat voor iedereen dit jaar lukt, maar het kan langer gaan duren.’’

De bewindsvrouw zegt niet te kunnen aangeven hoeveel van de 800.000 medewerkers geen kerstcadeaus kunnen kopen van hun bonus. Hoewel het eerste bedrag nog niet is overgemaakt, heeft het kabinet vandaag beloofd dat er volgend jaar nóg eens een zorgbonus van 500 euro netto wordt uitgekeerd.

Motie

De zorgbonus is een beloning voor de mensen die keihard hebben gewerkt tijdens de hectische eerste maanden van de coronacrisis. De beloning kwam er op verzoek van het zelfstandige Kamerlid Femke Merel van Kooten: alle partijen in de Tweede Kamer steunden haar motie. Van Kooten wil dat de bonus nog dit jaar wordt overgemaakt.

Volgens ingewijden zijn er problemen met de manier waarop de aanvragen moeten worden verwerkt. Vooral als die binnenkomen voor zzp’ers of uitzendkrachten. Het is de bedoeling om het loket waar zorgwerkgevers de bonus kunnen aanvragen, uiterlijk 1 oktober te openen.

