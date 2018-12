Nieuw plan voor abortuspil bij de huisarts splijt coalitie

D66 en CDA: ‘Leg vast wanneer een cyberoor­log een cyberoor­log is’

4:00 Regeringspartijen D66 en CDA pleiten voor een nieuwe Geneefse conventie met regels rond digitale oorlogsvoering waar landen zich aan dienen te houden. Een definitie van cyberoorlog is er niet, waardoor het nu niet duidelijk is wanneer een digitale aanval of hack een oorlogshandeling is. Landen als Rusland en China bedienen zich regelmatig van dit soort praktijken.