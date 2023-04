Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: ‘Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers’

In de gemeente Heumen zou een noodopvanglocatie komen met achthonderd plekken. Maar op de plek waar tenten en woonunits moeten verrijzen, zit ook een dassenburcht. De das is een beschermde diersoort. ,,Dus de huisvesting van drie dassen zorgt dat we daar geen achthonderd mensen kunnen huisvesten", zei Van der Burg tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. In werkelijkheid gaat het om drie dassenburchten.

Het COA, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, gaat bij de provincie een ontheffing aanvragen waardoor er wel gebouwd kan worden. ,,Als dat kan voor de treinreizigers, lijkt me dat het ook kan als het om de opvang van achthonderd mensen gaat", zei Van der Burg na afloop van het Vragenuur.

Ontheffing

Daarmee verwijst de VVD’er naar Friesland en Noord-Brabant, waar dassen het treinverkeer stillegden, doordat ze te dicht bij spoorlijnen hadden gegraven. Er werd een ontheffing verleend, waarna de burchten werden afgegraven. De provincie Gelderland heeft aangekondigd dat er eerst natuuronderzoek nodig is voor er over een ontheffing kan worden beslist. Ook is de aanvraag hiervoor nog niet binnen.

Ook het cruiseschip dat onderdak biedt aan duizend mensen in Velsen maar deze week weg moet, is de bewindsman ‘nog niet kwijtgeraakt op een andere plek’. ,,Het gaat niet goed", zegt Van der Burg. ,,We moeten voorkomen dat mensen ergens in Nederland buiten slapen.” Vrijdag sloot premier Mark Rutte niet uit dat dit jaar opnieuw mensen in het gras moeten slapen. Vorig jaar gebeurde dat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel regelmatig.

300 procent

Dit jaar zou de instroom van asielzoekers veel hoger kunnen uitpakken dan vorig jaar. De nieuwste prognoses verschijnen naar verwachting vrijdag, maar lekten vorige week uit via de NOS. Daaruit zou blijken dat het kabinet dit jaar rekening houdt met maximaal 76.000 asielzoekers, fors méér dan de 59.000 mensen waar Van der Burg eerder vanuit ging.

Van der Burg wil die cijfers nog niet bevestigen. Wel zei hij na afloop van het Vragenuur dat in de nieuwste prognoses ook rekening is gehouden met de grote toename van asielzoekers die Italië via de Middellandse Zee bereiken. Daar zijn in de eerste maanden van dit jaar 300 procent meer mensen aangekomen dan in 2022.

