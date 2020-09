Nieuwe D66-leider Sigrid Kaag tegen ‘peilingenpolitiek’

De nieuwe D66-leider Sigrid Kaag keert zich tegen ‘peilingenpolitiek’ en ‘respectloze retoriek’. Dat heeft ze gezegd in haar eerste speech als partijleider. ,,We moeten niet verrast opkijken dat het vertrouwen in de politiek afbrokkelt.’’

In Hotel Papendal in Arnhem gaf Kaag zaterdagmiddag haar eerste speech als nieuwe partijleider. ,,Er heeft me de afgelopen jaren iets getroffen op het Binnenhof’’, zegt Kaag, die nu minister voor Buitenlandse Handel is. ,,Te vaak wordt gegrepen naar een magisch beschermend schild dat alle moeilijke keuzes als vanzelf afweert. Dat magische schild noemen ze draagvlak.’’

Quote Bij onze nationale driekleur horen de gele sterren net zo goed als de oranje wimpel Sigrid Kaag Als voorbeelden van ‘peilingenpolitiek’ noemt ze opvattingen over het klimaatbeleid en Zwarte Piet. ,,Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de kosten van klimaatbeleid, wakker je onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen geen prioriteit zien in het uitbannen van institutioneel racisme, zeg je dat Zwarte Piet alleen maar een traditie is.’’



Volgens Kaag leidt die ‘peilingenpolitiek’ tot minder vertrouwen in de politiek. ,,Als de Tweede Kamer het theater wordt van respectloze retoriek, moeten we niet verrast opkijken dat het vertrouwen in de politiek afbrokkelt’’, vindt ze.

Europees leger

Kaag zegt dat ze premier van Nederland wil worden. ,,Ik ben kandidaat voor het Torentje, maar die ambitie komt niet voort uit mijn vrouw-zijn’’, zegt ze.

Kaag is voorstander van ‘echte Europese defensie’. Ze wil een Europees leger. ,,Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn’’, zegt ze. ,,Wij zijn Nederlanders. En dus zijn wij ook Europeaan. Bij onze nationale driekleur horen de gele sterren net zo goed als de oranje wimpel.’’

Jetten

Voordat Kaag haar speech gaf, werd stilgestaan bij de huidige D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Hij kreeg een langdurig applaus voor zijn inzet voor de partij. Jetten stelde zich eerder dit jaar niet kandidaat voor de D66-lijsttrekkersverkiezing. Een spannende lijsttrekkersstrijd, zoals bij het CDA afgelopen zomer, was het niet.

,,Sigrid is beter dan ik, dat weten we allemaal’’, zei haar enige tegenstrever, de in China woonachtige Ton Visser. Kaag kreeg bijna 96 procent van de stemmen, Visser slechts 3 procent. In totaal brachten ruim 11.500 D66-leden hun stem uit.

Elitair

Visser, die eerder chauffeur was van voormalig partijleider Alexander Pechtold, verwachtte zelf geen kans te maken op de overwinning. ,,We hebben de naam een elitaire partij te zijn, en daar zit wel iets van waarheid in’’, zei Visser in een interview in de Volkskrant. ,,Sigrid Kaag is een buitengewoon goede kandidaat. En natuurlijk wordt zij het, ik ben niet dom. Dúh. Ik hoop alleen dat het verhaal dat ik vertel bij Sigrid belandt.’’