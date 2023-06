Nieuwe eisen voor verkoop huizen op losse schroeven, PVV verandert van mening

Maar donderdagmiddag maakt Kops via Twitter onverwacht bekend dat zijn partij de wet niet zal steunen als die ook voor bestaande koophuizen gaat gelden. Volgens Kops is ‘de PVV er op tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen'. Zonder steun van de PVV kunnen de plannen van De Jonge hoogstwaarschijnlijk niet op voldoende steun rekenen.

Wat er is gebeurd sinds woensdagmiddag, is niet duidelijk. Kops is niet bereikbaar voor commentaar. Eerder is hij ook al eens teruggefloten door zijn partijleider Geert Wilders over zijn standpunt over zonnepanelen.