Nieuwe stoppen met roken-campagne ‘Puur’ moet vooral invoelend overkomen

VideoNiks ‘van roken krijg je kanker’. Geen schokkend sterftecijfer (ruim 20.000 tabaksdoden per jaar) of plaatjes van doorrookte organen. Nee, de eerste landelijke overheidscampagne om te stoppen met roken sinds 2011 is voor alles empathisch en positief.

De campagne ‘Puur’ rookvrij, die vandaag wordt gelanceerd, wil verslaafde rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging; net zo lang tot ze definitief gekapt zijn. De campagne focust volgens het persbericht op ‘de positieve kanten van stoppen met roken’ en laat rokers ‘nadenken over hun leven als niet-roker’. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie en een mooier lichaam.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid): ,,Met deze campagne wil ik letterlijk naast mensen gaan staan, met veel begrip voor hoe moeilijk het is om af te kicken. Maar rokers ook tonen dat ze er zoveel bij winnen als ze stoppen. Om dat effect duidelijk te maken, kies ik bewust voor ondersteuning en zorg in plaats van een afschrikwekkende campagne.”

Roken de oorlog verklaard

De bewindsman, die het roken al jaren geleden de oorlog heeft verklaard, legt uit dat hij wel degelijk de lelijke cijfers heeft gebruikt om forse anti-rookmaatregelen door te voeren. Hierdoor wordt een pakje steeds duurder en onaantrekkelijker, is het op meer en meer plekken verboden om een sigaret op te steken en wordt het uitstallen van tabak aan banden gelegd.

Blokhuis geeft toe dat de overheid roken pas een paar jaar vooral ziet als verslaving, waarbij mensen geholpen moeten worden, in plaats van een eigen keuze. Sinds januari wordt professionele hulp om te stoppen met roken zelfs vergoed zonder dat het meetelt voor het eigen risico. Uiteindelijk wil het kabinet veel minder rokende volwassenen en een rookvrije generatie in 2040.

Volledig scherm De nieuwe overheidscampagne voor stoppen met roken. © Ministerie van Volksgezondheid

Hoe in nog geen decennium het tij kan keren: toenmalig zorgminister Schippers stopte in 2011 nog bewust met grote mediacampagnes, onder meer om mensen van het roken af te helpen. Zij vond zulke campagnes betutteling door de overheid en betwijfelde of ze effectief waren.

Van ‘betutteling’ is volgens Blokhuis allang geen sprake meer. ,,Het is helpen en niet verplichten. In Nederland bestaat sowieso tegenwoordig een breed draagvlak voor de aanpak van het fenomeen roken. Daarom gaat deze campagne in goede aarde vallen, daar ben ik van overtuigd.”

Effectiviteit

Naar de effectiviteit van zo’n campagne heeft het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat massamediacampagnes direct en indirect kunnen bijdragen aan het terugdringen van roken in de samenleving. Zo zorgt het jaarlijkse Stoptober-initiatief ervoor dat na drie maanden de helft en na een jaar ongeveer een kwart van de deelnemers blijvend is gestopt met roken.

Quote De campagne ‘Puur’ rookvrij kost de overheid ongeveer 2 miljoen euro en is de komende periode te zien

Ook de coronacrisis kan gek genoeg een bijdrage leveren. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen, blijkt uit onderzoek in opdracht van van het ministerie. Veel rokers ervaren juist nu angst en ongerustheid over het eigen rookgedrag en rokers met een chronische rokershoest zijn soms bang dat het hoesten kan worden verward met coronasymptomen.



De campagne ‘Puur’ rookvrij kost de overheid ongeveer 2 miljoen euro en is de komende periode te zien via televisie, radio, online, sociale media, posters en in de bioscoop. Op de website www.puurrookvrij.nl kunnen rokers informatie vinden.