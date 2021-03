Nieuwe VVD-burgemeester in opspraak na omstreden tweets: ‘Als we dit van tevoren wisten’



Omstreden tweets hebben de onlangs benoemde burgemeester Marvin Polak (VVD) van Oostzaan (Noord-Holland) in verlegenheid gebracht. ,,Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we deze meneer niet gekozen.”