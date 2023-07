Nieuwe wet: kind huis niet meer uitgezet na dood ouders

Het wetsvoorstel regelt dat woningcorporaties voortaan verplicht de kinderen in hun huis moeten laten. Oók als er nog wel een andere ouder in leven is, maar waar bijvoorbeeld door een vechtscheiding of drugsproblemen geen contact meer mee is. Wanneer een kind de huur niet kan opbrengen, moet de corporatie de huur verplicht verlagen. Omdat het om hooguit enkele tientallen gevallen per jaar gaat, gaat het niet om grote bedragen voor de corporaties. Wanneer het kind 28 wordt, moet de corporatie een passende andere woning aanbieden.



Volgens Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) gaat het om ‘hartverscheurende verhalen van jongeren die midden in het rouwproces te horen kregen dat ze hun huis uit moeten’. ,,En die in sommige gevallen zelfs in de daklozenopvang terechtkomen.’’