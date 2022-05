Nieuwe wethouders zijn moeilijk te vinden: ‘Wordt gezien als vervelende baan’

Volgens Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging en zelf wethouder in Tilburg, hebben gemeenten last van een slecht imago. ,,Er wordt gedacht dat de politiek helemaal niet leuk is en het wethouderschap een vervelende baan.” Wat het vak ook niet aantrekkelijk maakt is de verruwing van de politiek. ,,Bedreigingen en intimidatie maken de mensen huiverig. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, en ik kan me best voorstellen dat dat je weerhoudt.”