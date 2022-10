Nog altijd geen deal tussen coalitiepartijen over dwangopvang: ‘Maar de wet komt er écht’

De veelbesproken asieldeal, waardoor gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te vangen, is nog altijd niet af. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) bevestigde vanmorgen dat hij inmiddels achttien dagen te laat is, nu een deal tussen regeringspartijen uitblijft. ,,Ligt er een deal? Was het maar zo.’’

Van der Burg worstelt al ruim een maand met een wet die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te nemen. Het was het staartje van de asieldeal die coalitiepartijen in augustus sloten. Toen, in reactie op de chaos in Ter Apel, werd besloten gezinsherenigingen te vertragen. Ook werd zo’n 740 miljoen euro uitgetrokken voor flexwoningen en opvang.

Maar de ‘dwangwet’ zorgt voor politieke spanning tussen regeringspartijen D66 en ChristenUnie enerzijds en VVD anderzijds. Die laatste partij spreekt liever van een ‘spreidingswet’ dan van dwang, omdat de achterban het verplichtende karakter slecht verteert. Toch tikt de klok: Van der Burg had al beloofd voor 1 oktober met de wet te komen. En een deal tussen regeringspartijen is er dus nog niet. ,,Ik heb beloofd dat-ie er op 1 oktober zou liggen, dus de wet is gewoon te laat”, zei Van der Burg. ,,Ik streef ernaar dat-ie er aanstaande vrijdag ligt. Ligt er een deal (tussen regeringspartijen, red.)? Was het maar zo. Dan zat ik hier een stuk vrolijker, maar u ziet mij hier chagrijnig zitten.”

Van der Burg zei over de mate van dwang in de nieuwe wet: dat ‘gemeenten die de afgelopen jaren minder hebben gedaan’, door deze wet moet zorgen dat die gemeenten ‘ook meer moeten gaan doen’. Hij gebruikte het woord ‘moeten’ dus, maar hoe ver de dwang gaat, liet hij bewust in het midden. ,,Daarover communiceer ik als de wet er ligt.”

Burgemeesters

Burgemeesters riepen deze week ook nog op tot een ‘spreidingswet’. ,,Wij wachten in spanning. Het moet nu echt wel gebeuren’’, zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, na burgemeestersoverleg. Volgens hem is een plicht nodig om nu en in de toekomst de toestroom van mensen aan te kunnen. ,,Anders ga je snel naar de situatie die we hadden vanaf 2015. Wij hebben gezien wat daarvan komt. Als er niet op een of andere manier een plicht komt, zodat iedere gemeente opvang moet realiseren, wordt het in de toekomst heel lastig.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: