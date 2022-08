Nog geen begrotingsakkoord, coalitie praat later door

Een overleg tot na middernacht op het ministerie van Financiën heeft nog niet geleid tot een begrotingsakkoord. Eigenlijk hadden de coalitiepartijen dat wel willen bereiken, maar ze moeten verder onderhandelen over de miljardenverdeling van volgend jaar. Heikele punten zijn vooral de langetermijnmaatregelen om de koopkrachtdaling wat te dempen en de vraag of er dit jaar nog iets extra’s kan worden gedaan.

,,We hebben nog iets meer tijd nodig”, zei premier Mark Rutte na afloop van het vijf uur durende overleg. ,,Het was mooi geweest als we er vandaag waren uitgekomen, maar bij dit soort onderhandelingen weet je dat het iets langer kan duren.”

Over de inhoud wilde Rutte niets kwijt. ,,Pas als we klaar zijn kunnen we iets zeggen en dat is met Prinsjesdag.”

Ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet niets los over eventuele maatregelen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de coalitie eruit gaat komen, benadrukt hij. ,,Het was een vruchtbare avond.” Ook volgens Rutte was de sfeer heel goed.

,,Het is wel zo dat de problemen met én het winkelmandje én de energierekening enorm zijn. Tegen deze prijzen en tegen deze energierekening, daar is bijna niet tegenop te werken”, zei Hoekstra.

Forse problemen

Beiden temperen wel de verwachtingen van de maatregelen waarover wordt onderhandeld. ,,Het zal een heel stevig pakket zijn, maar het kan niet alle problemen wegnemen. Dat gaat niet. Het zijn hele forse problemen”, zei Rutte. ,,Ik wil niet de illusie wekken dat zo alle problemen verdwenen zijn”, waarschuwde ook Hoekstra.

Structurele maatregelen om de koopkrachtdaling te dempen zijn duur. Om de miljarden te vinden moeten politieke keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over de vraag of dit geld bij vermogenden vandaan gehaald moet worden. VVD en CDA voelen daar niet zoveel voor, terwijl ChristenUnie en D66 juist graag meer belasting willen heffen op vermogen.

Het is niet duidelijk wanneer het overleg tussen de top van het kabinet en de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt voortgezet. Dat kan dit weekeinde zijn of begin komende week. Na een akkoord tussen de vier partijen moeten de afspraken in een extra ministerraad worden bekrachtigd. Dat gebeurt dinsdag of woensdag. Het kabinet moet op 31 augustus de Miljoenennota naar de Raad van State sturen.