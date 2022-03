Nog geen kind terug bij toeslagenslachtoffers, speciaal team moet 1115 kinderen gaan helpen

Waarom zij níet gingen stemmen: ‘Ik vind de regering een leugenben­de’

Van alle grote steden was de opkomst in Rotterdam verreweg het laagst. Minder dan veertig procent van de stemgerechtigden wist deze raadsverkiezingen de stembus te vinden. Het werpt een donkere schaduw over wat ‘een feest van de democratie’ hoort te zijn.

18 maart