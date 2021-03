Nog heel april tanden op elkaar en doorbijten, verzucht Rutte

Het eind is in zicht, maar de komende weken worden nog even taai. Met die woorden probeerde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de moed er bij de Nederlanders nog maar even in te houden. Want moed inspreken, dat is wel nodig. Na dik een jaar coronamaatregelen is het draagvlak voor het beleid lager dan ooit.