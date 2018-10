Ollongren: geen referendum over zomer- of wintertijd

Dat zei de minister vanmiddag na afloop van de ministerraad. Eerder deze week drong de SP in de Tweede Kamer aan op een referendum over het onderwerp. ,,In dit geval lijkt het mij beter om een peiling te houden, en geen referendum”, zegt Ollongren. ,,Een flitspeiling kun je namelijk heel snel doen.”



Vorige maand kondigde de minister al aan dat er zo’n peiling zou komen. Die wordt uitgevoerd door een extern bureau. Het is een enquête onder een kleine, representatieve groep Nederlanders. Ollongren weet niet hoe groot de groep ondervraagden zal zijn. ,,Dat laat ik aan de professionals over, ik kan dat nu nog niet zeggen.”