Ollongren vertelde chauffeur pas tijdens rit over positieve test

,,De minister heeft de chauffeur tijdens de rit ingelicht over de positieve testuitslag. Daarbij bleven de bestaande maatregelen om besmetting te voorkomen bestaan”, zegt demissionair minister van Sociale Zaken Carola Schouten in de antwoorden.

Schouten: regels zijn nageleefd

De chauffeur heeft zich moeten laten testen. Vanwege de privacy wordt verder geen informatie over hem verstrekt. Of hij besmet is, is dus niet bekend. Volgens Schouten zijn alle regels nageleefd. Zij wijst er daarbij op dat de regels voor dienstauto's anders zijn dan die voor taxi's.

Taxichauffeurs moeten namelijk een gezondheidscheck doen bij elke passagier, en deze weigeren bij coronaklachten. Bewindspersonen hebben een dienstauto met vaste chauffeur, zegt Schouten. Voor het dienstvervoer is een protocol opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen. ,,Er is gehandeld conform dit protocol.”

Niet onverantwoordelijk

Volgens Schouten was het niet onverantwoord dat Ollongren in de dienstauto stapte, en daarmee mogelijk de chauffeur in gevaar bracht. ,,Door maatregelen te nemen tegen besmetting met het virus, kan een gezonde en veilige arbeidssituatie worden gecreëerd.” In de dienstauto's zit geen scherm; wel wordt er een mondkapje gedragen in de auto.