Ollongren verwacht snel noodhulp voor Sint-Maarten

‘100.000 mensen extra in de zorg, die komen er alleen als werk wordt gemaakt van beloning’

14:37 Kabinet, verzekeraars en zorgaanbieders moeten razendsnel met maatregelen komen om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen; de tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Dat constateert adviesbureau Berenschot in een rapport dat vanmiddag door de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden aan de Tweede Kamer is aangeboden.