Omikron kan tot 100.000 infecties per dag leiden, maar wat gebeurt er op de ic's? ‘Model is te pessimistisch’

Een overbodige lockdown wilde premier Mark Rutte de noodrem van december niet noemen. Het was ‘echt nodig, daar ben ik echt van overtuigd’, zei hij op de coronapersconferentie vrijdag. ,,We zagen de onzekerheid over omikron plus de druk op de zorg. Maar we blijven alles volgen, in het Verenigd Koninkrijk lijken ze nu over de besmettingspiek heen. Dat zou een hoopvol teken kunnen zijn voor ons.”