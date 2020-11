Het is op dit moment geen optie om per half december de coronamaatregelen verder te versoepelen, richting de feestdagen. Daarvoor dalen de besmettingscijfers te langzaam en blijft de druk op de zorg te groot. Dat vindt het Outbreak Management Team (OMT).

In een tussenadvies, er is pas op 8 december weer een grote persconferentie, melden de experts dat de situatie nu nog niet stabiel genoeg is, waardoor het onverantwoord zou zijn om nieuwe stappen te zetten.

Daarnaast gaat het OMT kijken of het een optie is om de kerstvakantie op alle scholen te verlengen. De laatste maanden is gebleken dat scholen, en vooral bewegingen van leerlingen rondom de school, zorgen voor infectiehaarden. En de herfstvakantie deed de besmettingscijfers goed.

Vóór de nieuwe persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge zal er nog een OMT-advies komen. Vlak daarna neemt het kabinet een besluit over kerst en oud en nieuw.

Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen ‘lastig’ is. De snelle daling van de coronacijfers is inmiddels afgevlakt. ,,Dit is niet hoe je het wilt hebben”, aldus Rutte vrijdag.

In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel nieuwe coronagevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald.

