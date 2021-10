Omtzigt: kabinet moet Europees advies over rechtsstaat opvolgen

Pieter Omtzigt wil afdwingen dat het kabinet de aanbevelingen van de Commissie van Venetië over de rechtsstaat in Nederland opvolgt. Tot nu toe heeft het demissionair kabinet namelijk weinig laten zien, zei het onafhankelijk Kamerlid maandagavond in Jinek.