Omtzigt woedend: ‘Het had in verkenning niet over mij mogen gaan’

Dat heeft het CDA-Tweede Kamerlid vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. ,,Ik ben blij dat ik weer word beëdigd als Kamerlid vandaag. Ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger. De kiezers gaan erover wie er in de Tweede Kamer zitten. Daar gaat geen ambtenaar over, geen verkenner, geen fractievoorzitter. Dit was een affront voor de kiezer. Iemand heeft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine. Dit hoort niet. Ik had verwacht dat het binnen 24 uur opgehelderd zou zijn. Het feit dat dat niet gebeurd is, betekent dat er ergens iets verborgen wordt gehouden.”

Volgens Omtzigt had er al eerder duidelijkheid gegeven moeten worden. ,,Ze hadden al moeten vertellen wat er gebeurd is, dit duurt nu al zeven dagen en dat is te lang. Hier wordt wat verborgen. Bovendien, op het moment dat iemand dit opschrijft moet een verkenner zeggen: hier gaan we niet over. Het had nooit over mij mogen gaan.”

De veelbesproken Omtzigt is het onderwerp van gesprek vandaag over de mislukte verkenning voor een nieuw kabinet. De blunderende verkenner en minister Kajsa Ollongren (D66) ging vorige week per ongeluk over straat met een geheime memo uit de formatie waarop Omtzigts naam te lezen was. Daarbij stond de tekst ‘functie elders’, wat de suggestie wekte dat iemand die betrokken was bij de verkenningen hem op een zijspoor wil zetten. Juist Omtzigt gold de afgelopen jaren als een Kamerlid dat kritisch was op het kabinet.

Quote We hebben een gezond­heids­cri­sis, een wooncrisis en een onderwijs­cri­sis, en waar hebben we het over? Over het Kamerlid Omtzigt Pieter Omtzigt, CDA De verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma legden daarop hun taak neer en erkenden gisteren per brief dat het uitlekken een pijnlijke misser is en dat het A4'tje nooit zo had mogen worden opgesteld. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’, schreven de inmiddels oud-verkenners. Het duo bood excuses aan: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Omtzigt is een gekozen volksvertegenwoordiger. Het is vanzelfsprekend niet aan de verkenners om zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden.”



Vandaag geven de oud-verkenners verder uitleg tijdens een verhit debat in de Tweede Kamer. Een deel van de Tweede Kamer wil zelfs al af van de vervangers van Ollongren en Jorritsma. De ministers Wouter Koolmees en Tamara van Ark hebben de taak nu opgepakt, maar een grote groep partijen wil liever een onafhankelijke verkenner.

Omtzigt is zelf waarschijnlijk niet bij het debat, omdat hij oververmoeid is. Hij zei verder dat hij het debat afwacht. ,,We hebben een gezondheidscrisis, een wooncrisis en een onderwijscrisis, en waar hebben we het over? Over het Kamerlid Omtzigt. Come on, we moeten het hebben over de problemen van dit land.”

Omtzigt herhaalde zijn teleurstelling dat hij ‘jarenlang is tegengewerkt’ als het ging om het dossier rond de Toeslagenaffaire. ,,Daarom heeft dit opnieuw een knauw gegeven in het vertrouwen dat ik heb in de verkenners en mensen hier.”

