Onbegrip over laag aantal meldingen stagediscriminatie

Van Engelshoven stelt dat sancties niet zomaar worden opgelegd, omdat discriminatie volgens haar ‘buitengewoon lastig aantoonbaar’ is. ,,Het gaat niet altijd om bewuste discriminatie, gaat ook om vooroordelen.”



Ook zouden scholen discriminatie regelmatig liever omzeilen door een ander leerwerkbedrijf te zoeken dan dat het stappen onderneemt. Mbo’s kampen met een tekort aan bedrijven waar hun studenten het vak kunnen leren. Volgens Van Engelshoven moeten scholen dan ook kiezen voor ‘the hard way’, waarbij ze geen gebruik meer maken van leerwerkplekken bij een bedrijf dat discrimineert.



De D66-minister wil die vooroordelen wegnemen bij bedrijfsbezoeken, waarbij studenten kennismaken met bedrijven. Ze wil daarbij ook bedrijven trainingen aanbieden die vooroordelen moeten voorkomen. D66-Kamerlid Paul van Meenen viel de bewindsvrouw van zijn eigen partij daar hard op aan. Hij verweet haar een lakse houding. ,,We moeten niet blijven hangen in een goed gesprek, nog eens met de inspectie praten. We moeten iets wezenlijk anders doen. Anders wordt het probleem niet aangepakt.”



Volgens Van Engelshoven komt zij met haar aanpak, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Meenen echter al tegemoet. Die ziet dat anders: ,,Ik constateer dat de minister en ik het oneens zijn.” Hij wil bekijken of er geen directere maatregelen mogelijk zijn.