Onderwijsbond schrapt verkiezingsdebat na ruzie over deelname PVV

Bij de kaderleden van de AOb zouden ‘grote bezwaren’ leven over de deelname van PVV-Kamerlid Harm Beertema, die zelf jaren in het onderwijs heeft gewerkt. Vanwege die bezwaren heeft de onderwijsbond twee dagen voor het geplande debat van morgen besloten het hele debat te schrappen. Er zouden Kamerleden van zeven partijen meedoen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen, een van de andere genodigden, kon ‘zijn ogen niet geloven’ toen hij gisteren de afzegmail las. ,,Democratie is debat. Ik ben het op heel veel punten niet eens met Harm, maar de beste manier om dat duidelijk te maken is juist in een debat. En samen hebben we 67 jaar ervaring in het onderwijs.” Ook Van Meenen werkte in het onderwijs, als leraar en bestuurder, voor hij Kamerlid werd.